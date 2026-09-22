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Bodrum FK tarafından yapılan açıklamaya göre Tomas Cruz, UEFA Uluslar Ligi müsabakalarında görev almak üzere Lüksemburg A Milli Takımı'nın kadrosuna çağrıldı. Elvir Gashijan ise 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyecek. Ruben Providence de CONCACAF Uluslar Ligi karşılaşmaları için Haiti A Milli Takımı'ndan davet aldı.

Sezon başında Bodrum FK'nın kadrosuna dahil olan üç oyuncunun milli takım tercihiyle ilgili gelişme kulüp tarafından duyurulurken, açıklamada futbolcuların başarılarının da altı çizildi. Kulüp, oyuncularını milli takım davetleri nedeniyle kutlayarak, ülkelerinin formasını taşıyacakları müsabakalarda kendilerine başarı temennisinde bulundu.