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Kaynak: DHA

Süper Lig ve Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği 22 yaşındaki golcü için İsveç ekibi Hammarby'nin devreye girdiği ve iki kulübün anlaşma aşamasında olduğu aktarıldı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Geçen sezon başında 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'dan alınan Ali Habeşoğlu, Bodrum FK'da adeta vitrin yaptı. Yeşil-beyazlılarda 2025-2026'da 47 resmi maça çıkan genç forvet 14 gol atıp 5 de asist yaptı. Gösterdiği performansla Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Ali bu sezon ise 3 müsabaka oynadı.

ABOUBAKAR BODRUM YOLCUSU

Ali Habeşoğlu'ndan yüksek bir gelir elde etmeyi planlayan Ege temsilcisi, oyuncunu yerini ise tecrübeli yıldız Vincent Aboubakar ile doldurmayı planlıyor. 34 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyla temaslarını yoğunlaştıran kurmayların en kısa sürede Aboubakar'ı Bodrum'a getireceği ve resmi sözleşmeye imza attıracağı bildirildi.