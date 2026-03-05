Ziraat Türkiye Kupası’nda Bodrum İlçe Stadyumu’nda oynanan Bodrum FK-Iğdır FK karşılaşmasına ırkçı saldırı iddiası gölge düşürdü.

Mücadelenin 38. dakikasında tribünde bulunan bir taraftarın Iğdır FK forması giyen Curaçaolu futbolcu Leandro Bacuna’ya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı iddia edildi.

💥 TRİBÜNLERDEN IRKÇI SALDIRI!



🚨 Bodrum FK - Iğdır FK maçında futbolculara ırkçılık yapan taraftarı, stadyumdan güvenlik ekipleri çıkardı. pic.twitter.com/zjlxvuezyt — A Spor (@aspor) March 5, 2026

BACUNA TEPKİ GÖSTERDİ

Leandro Bacuna’nın yaşanan duruma tepki göstermesinin ardından karşılaşmanın hakemi oyunu kısa süreliğine durdurdu.

Sahadaki futbolcular ve teknik ekipler de yaşanan olaya müdahale ederek ortamın sakinleşmesini sağladı.

TARAFTAR STADYUMDAN ÇIKARILARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından güvenlik görevlileri söz konusu taraftarı tribünden çıkardı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Taraftarın Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak sorguya götürüldüğü bildirildi. Ayrıca yaşanan bu çirkin olay sonrası Bodrum FK taraftarları maruz kaldığı saldırı sonrası moral bozukluğu yaşayan Bacuna lehine tezahüratlar yaptı.