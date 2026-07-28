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Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig'de yeni sezona hazırlanan Bodrum FK, kadrosunu Emre Kaplan ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor forması giyen ve bonservisi Başakşehir FK'de bulunan 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yeşil-beyazlı kulüp açıklamasında, Emre Kaplan'ın kariyerinde Başakşehir FK, Hatayspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor formalarını giydiği hatırlatıldı.

Ayrıca Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da görev yapan futbolcu için, "Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.