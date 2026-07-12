Kulüpten yapılan açıklamada, Altınordu altyapısında yetişen futbolcuyla üç yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
2025-2026 sezonunda Altınordu formasıyla 37 resmi karşılaşmada görev yapan Ege Arslan'ın, bunların 34'ünde ilk 11'de sahaya çıkarak istikrarlı performans sergilediği ifade edildi.
Yeşil-beyazlı kulüp, Türk futboluna birçok oyuncu kazandıran Altınordu altyapısından yetişen genç futbolcunun yeni takımında da önemli başarılara imza atacağına inandığını belirtti.
Açıklamada, "Ege Arslan, ailemize hoş geldin. Yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadesine yer verildi.