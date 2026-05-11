TFF 1. Lig Play-Off yarı final eşleşmesinin ilk maçında Bodrum FK Çorum FK'yı konuk etti.
BODRUM'DA SEFERI İLK YARIDA PENALTI KAÇIRDI
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Bodrum FK ilk yarıda Taulant Seferi'nin 22. dakikada kaçırdığı penaltıyla öne geçme fırsatını kullanamadı.
ALİ AYTEMUR EŞİTLİĞİ BOZDU
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen zorlu mücadelede ev sahibi ekip 65. dakikada Ali Aytemur'un golüyle öne geçti.
ÇORUM FK DIOGO SOUSA'YI GEÇEMEDİ
Son dakikaları nefes kesen maçta Çorum FK beraberlik golü için yüklense de kritik kurtarışlarla kalesinde devleşen Diogo Sousa'yı geçemedi.
SON DAKİKADA NET GOL ŞANSI KAÇTI
Uzatmaların son dakikalarında Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu net bir gol şansını değerlendiremedi.
BODRUM FK ÇORUM'A AVANTAJLI GİDİYOR
Bodrum FK sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak Çorum'da oynanacak rövanş öncesi skor avantajını kaptı.