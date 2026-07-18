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Kaynak: AA

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, sportif direktörlük görevine 25 yaşındaki Yağız Berke'nin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Berke'nin yeşil-beyazlı kulübün sportif yapılanmasını Avrupa kulüp modeli anlayışıyla güçlendirmek ve sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüteceği belirtildi.

25 YAŞINDA SPORTİF DİREKTÖR OLDU

Genç yaşına rağmen İngiltere ve Türkiye'de farklı kulüplerde görev yapan Yağız Berke, Bodrum FK'daki yeni göreviyle dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Berke, daha önce İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da scout olarak çalıştı.

BEŞİKTAŞ VE KARAGÜMRÜK'TE GÖREV YAPTI

Yağız Berke, Türkiye'de Fatih Karagümrük'te futbol direktörü olarak görev aldı.

Berke daha sonra Beşiktaş'ta altyapı danışmanlığı ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görevler üstlendi.