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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin açılış gecesinde, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Kuğu Gölü"nü Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu. Gösteri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin besteleri eşliğinde sahnelenen eser, Marius Petipa ile Lev Ivanov'un klasik koreografisi temel alınarak G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy'un yorumuyla sahneye taşındı. Tarihi Bodrum Kalesi'nin atmosferinde gerçekleştirilen temsil, koreografisi, sahne tasarımı ve kostümleriyle izleyenlerden tam not aldı.

Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı verdiği mücadeleyi konu alan "Kuğu Gölü", gösteri sonunda uzun süre alkışlandı. Eser, festival kapsamında 1 Ağustos'ta aynı sahnede bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Klasik bale repertuvarının seçkin yapıtlarına ev sahipliği yapan 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 17 Ağustos'a kadar farklı temsillerle devam edecek.