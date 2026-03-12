UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Aspmyra Stadı’nda Sporting Lizbon’u 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte golleri 30. dakikada penaltıdan Sondre Brunstad Fet, 44. dakikada Ole Didrik Blomberg ve 71. dakikada Kasper Hogh kaydetti.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Bu sonuçla birlikte Norveç temsilcisi, Lizbon’da oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Jens Petter Hauge, “Harika bir maç oynadık ama henüz iş bitmedi. Futbolda her şey hızlı değişebilir.” diyerek takım arkadaşlarına rehavet uyarısı yaptı.