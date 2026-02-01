Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek "Romanza 30th Anniversary World Tour" konseri, Mticket işbirliği ve NTRteam organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Bocelli, İstanbul’daki bu özel gecede "Con Te Partiro", "Vivo per Lei" ve "Time to Say Goodbye" gibi unutulmaz eserlerin yanı sıra "Romanza" albümünden özenle seçilmiş parçaları içeren özel bir repertuvar sunacak.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN İTALYANCA ALBÜMÜ

1997 yılında piyasaya sürülen "Romanza", kısa sürede dünya çapında büyük bir başarı yakalayarak 20 milyondan fazla kopya sattı. 20’den fazla ülkede Platin ve Diamond sertifikaları alan albüm, tüm zamanların en çok satan İtalyanca albümü unvanını taşıyor ve İngilizce dışındaki dillerde yayımlanmış en başarılı albümler arasında müzik tarihine adını altın harflerle yazdırıyor. Bu albüm, Bocelli’nin uluslararası arenadaki yükselişinin en güçlü simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İSTANBUL, TURUN EN ÖZEL DURAKLARINDAN BİRİ



AEG Presents imzalı "Romanza 30th Anniversary World Tour", dünyanın en prestijli sahnelerini kapsayan seçkin bir program sunuyor.



New York’taki Madison Square Garden, Los Angeles’taki Hollywood Bowl, Venedik’teki Piazza San Marco ve Viyana’daki Ernst Happel Stadyumu gibi ikonik mekanların yer aldığı turnede İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeken özel duraklar arasında öne çıkıyor.

onser, Andrea Bocelli’nin sanatsal serüvenini ve "Romanza"nın kalıcı etkisini kutlayan eşsiz bir müzik şöleni niteliği taşıyor. Müzik tutkunları, konser biletlerini "www.mticket.com.tr" adresinden temin edebilecek.