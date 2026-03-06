Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde koyunca aylarca bozulmuyor

Böceklenme tarih oluyor: Bakliyatları bu şekilde koyunca aylarca bozulmuyor

Mercimek, nohut ve fasulye gibi mutfakların temel taşları, yanlış saklandığında çabucak böceklenip tazeliğini kaybedebiliyor. Normalde dayanıklı olan bu gıdaların kısa sürede bozulması ise herkesin ortak şikayeti. Peki, bakliyatları uzun süre taze tutmak ve güvelerden korumak için ne yapmalı?

Hava Demir
Yanlış saklama koşulları, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda bakliyatların kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Oysa dikkatli bir şekilde davranıldığında uzun süre ne bozuluyorlar ne de böcekleniyorlar.

Bunun için mutfakta kolayca bulunabilen küçük ama etkili bazı yöntemler mevcut.

BAKLİYATLARI SAKLAMADAN ÖNCE TEMİZLEYİN

Bakliyatları uzun süre saklamanın ilk yolu, onları kontrol etmekten geçiyor. Nohut, mercimek ya da fasulyeyi kavanoza veya saklama kabına koymadan önce içindeki yabancı maddeleri ayıklamalısınız.

Bu işlem böceklenmenin önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Ayrıca bakliyatların saklanacağı kapların tamamen kuru ve temiz olması da önemli. Nemli kaplar, böceklere adeta gel gel yapar.

DEFNE YAPRAĞI TEKNİĞİ

Kavanoz ya da saklama kabının içine birkaç adet defne yaprağı koyarsanız, böcek oluşumunu engelleyebilirsiniz. Defne yaprağının doğal kokusu, böceklerin hoşuna gitmez. Böylece kavanoza gelmek istemezler.

Üstelik bu yöntem tamamen doğal olduğu için gıdanın tadını da etkilemeyecektir.

CAM KAVANOZ KULLANIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bakliyatları saklamak için plastik poşetler yerine hava almayan kavanozlar tercih edebilirsiniz. Cam kavanozlar nemi daha iyi engeller ve bakliyatların dış etkenlerden korunmasını sağlar.

Ayrıca şeffaf olduğu için böceklenme gibi problemlerin yaşanıp yaşanmadığını da direkt görebilirsiniz.

SERİN VE KARANLIK ORTAMDA MUHAFAZA EDİN

Bakliyatların saklandığı ortam da en az kullanılan yöntemler kadar mühim. Sıcak ve güneş alan yerlerde saklanan bakliyatlar hıza bozulabiliyor.

Bu yüzden bakliyatları serin, kuru ve güneş görmeyen dolaplarda muhafaza etmenizi öneriyoruz.

Bu yöntemleri eksiksiz bir şekilde uyguladığınızda bakliyatların aylarca taş gibi kaldığını, herhangi bir şekilde bozulmadığını ve böceklenmediğini göreceksiniz.

Kaynak: Diğer
