İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Uygun’un ifadelerine ulaşıldı.

“Rüşvet” iddiasıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan iki isim, suçlamaları kabul etmezken, kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin dikkat çeken savunmalarda bulundu.

Savcılığın sevk yazısında, iki şoförün yalnızca şoförlük yapmadığı, Böcek’in en yakınındaki isimler arasında yer aldığı ve talimatla hareket ettiği öne sürüldü. Ayrıca şüphelilerin iletişimlerini gizlemek amacıyla telefonlarını sık sık kapattıkları iddia edildi.

Şoförler ise ifadelerinde, iddialara konu olan görüşmede herhangi bir rüşvet alışverişi yaşanmadığını savundu. İfadelerde, “Başkanın ya da ekibinin elinde çanta bulunmuyordu” denildi.

Tutuklanan Aydın Günaydın ifadesinde şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 yıldır Muhittin Böcek’in yanında çalışırım. İlk özel kaleminde görev yapıyordum sonrasında ilçe başkanı ile tek başıma makro müdürlüğü yapıyordum. Bahsedilen tarihte iki araca Manisa iline gittik. Öndeki aracı ben kullanıyordum. Araçta başkan Muhittin Böcek ve özel kalemi Yasin YELDİK bulunuyordu. Arkadaki araçta ise Özer ile birlikte koruma polisi ve basın danışmanı Serdar vardı. Serdar'ın soyadını hatırlamıyorum. Muhittin Böcek Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Adayı Ferdi Zeyrek’e destek olmak için Manisa iline gideceğimizi bahsetmişti. Manisa ili girişinde benzin istasyonunda mola verdik. Muhittin Böcek özel kalem ve korumaları ile birlikte lavaboya gitti, ben araç marketin kenarına çekerek bekledim. 15 dakika sonra benzinlikten ayrıldık. Başkan Muhittin Böcek’e atılan ve o günlerde basın YELDİK’e gönderdiği konuma gittik. Benzinliğin dışında aracın yanında beklediğim için başkanın burada birisiyle görüşmediğini bilmiyorum.

Gönderilen konuma gittiğimizde başkan Ferdi Zeyrek ile görüştü. Ben ve korumalar dışarıda bekledik. Görüşme yapılan yer FZ Yapı isimli iş yeriydi. Sanayi tesislerinin yanında bulunuyordu. İçeriye ne konuştuklarını bilmiyorum. Yanlarında kimse yoktu. Yaklaşık 3 saat boyunca ofisteydik sonra hep birlikte yemek yenilecek yere gittik. Yemek yedikten sonra Antalya’ya dönüş için hareket ettik. Gerek gidişte gerekse dönüşte Muhittin Böcek arkada Manisa’ya gidişimizle ilgili konuşmadı. Benim bildiğim kadarıyla yine diğer araçta, o yolcu benzinlikte lavaboya giderken başkanın ya da ekibinin elinde çanta bulunmuyordu.

Muhittin Böcek ile Ferdi Zeyrek’in ne zamandan beri tanışık olduklarını bilmiyorum. Manisa’ya giderken oradan kimseyle irtibat kurmadı. Belirttiğim üzere konum bilgisi başkana gönderildi. Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde başka kişilerin de ismi geçiyordu, bunun dışında kendisinin aday gösterilmeyeceği hususunda bilgim yoktur. Bu konuda söyleyecek bir şeyim yoktur. Kendisinin yargılandığı davada ki iddiaları da bilmiyorum. Bu konulara dahil olmadım."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Diğer şoför Özer Uygun ise ifadesinde, "Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum, artçı şoförüm, koruma polislerini taşıdığım bir araç var, görev kartı çıkar gideriz, makam aracı nereye giderse oraya gider, dururuz. Gördüğüm bir şey yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.