2020 yılında Kepez’deki bir sanayi sitesinde çalışan 22 yaşındaki Vedat Kurt’a yönelik uygulanan dehşet dolu işkencelerin davasında istinaf mahkemesi son sözünü söyledi. Halk TV'nin haberine göre, Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aldıkları cezaları hukuka uygun buldu.

3 GÜNLÜK KABUS: DİŞLERİNİ KIRIP BÖCEK YEDİRDİLER

Olayın detayları, çalışma hayatındaki şiddetin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne sermişti. İddiaya göre, biriken maaş alacağını alamadığı için iş yerindeki paradan bir miktar alarak İstanbul’a giden Vedat Kurt, parayı iade etmek için döndüğü Antalya’da bir depoya hapsedildi. 3 gün süren esaret sırasında Kurt’un karşı karşıya kaldığı vahşet, dava dosyasına şu ifadelerle girdi:

"Sandalyeye bağlanarak darbedildi, dişleri kırıldı ve vücudunda kesikler oluşturuldu. Elleri bağlıyken zorla hamam böceği yedirildi. Şüphelilerin yapılan işkence anlarını cep telefonuyla kaydettiği, mağdurun bu görüntüleri ele geçirerek kaçmayı başardığı öğrenildi."

MAHKEME "HÜRRİYETİ TAHDİT" DEDİ, "YAĞMA"DAN BERAAT VERDİ

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar A.T., O.T., S.T. ve A.A. hakkında "yağma" suçundan beraat kararı çıkmış; ancak "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan her birine 7'şer yıl hapis cezası verilmişti.

İstinaf mahkemesi, tarafların itirazlarını inceleyerek yerel mahkemenin kararını büyük ölçüde yerinde buldu. Yağma beraatini ve hapis cezalarını onayarak, yalnızca usule ilişkin bir hatayı düzeltti.

MAĞDUR İŞÇİ: ADALET YERİNİ BULMADI

Karar sonrası açıklama yapan Vedat Kurt, yaşadığı travmanın karşılığının 7 yıl olmadığını savundu. Verilen cezayı yetersiz bulan Kurt ve avukatları, sanıkların en üst sınırdan ve ek suçlardan da ceza alması talebiyle dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını duyurdu.

Dosya Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi tarafından incelenecek. Eğer Yargıtay kararı bozarsa sanıklar yeniden yargılanacak; onarsa cezalar kesinleşmiş olacak.