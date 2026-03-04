Böcek ilaçlarından 10 kat daha etkili: Narenciye kabuklarının gizli gücü

Koku Bariyeri

Karıncalar narenciye kokusundan hiç hoşlanmıyor ve bu kokuyu aldıkları bölgeden uzaklaşıyorlar.

Önemli Tavsiye

Tamamen kurutup öğüttüğünüz kabukları bahçeye serpebilirsiniz. Ancak toz halindeki kabuklar rüzgar nedeniyle uçabileceği için, koruyucu etkinin devam etmesi adına bu işlemi birkaç kez tekrarlamanız öneriliyor.