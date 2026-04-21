Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin “zehirlenme” şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davada kritik gün geldi. Aralarında otel yetkilisi ve ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 5’i tutuklu 6 sanık, bugün ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

İLK DURUŞMA BUGÜN GÖRÜLECEK

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, sanıklar savunmalarını yapacak. Duruşmada özellikle otel yetkilisi Hakan Oğlak ile DSS İlaçlama firmasının sahibi Serkan Kışı’nın ifadeleri merakla bekleniyor. Ayrıca hayatını kaybeden ailenin yakınlarının da duruşmaya katılması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Almanya’dan 9 Kasım 2025 tarihinde İstanbul’a turistik amaçla gelen Böcek ailesi, 13 Kasım 2025’te “zehirlenme” şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer sanık Rustemsha Batyrov için ise “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

MÜŞTEKİLER DE DİNLENECEK

İddianamede, hayatını kaybeden Servet Böcek’in kardeşi Mustafa Böcek ile Çiğdem Böcek’in babası Mustafa Çelik “müşteki” sıfatıyla yer aldı. Bugün görülecek duruşmada müştekilerin de beyanlarının alınması bekleniyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, sanıkların sorumluluklarının netleşmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor. İlk duruşma, hem adalet arayışı hem de benzer olayların önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.