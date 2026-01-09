Bocavirüs kabusu: Bu mevsimde çocuklar tehlikede. Prof. Dr. Sedat Öktem uyardı

TEDAVİSİ NEDİR VE AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bocavirüse özgü bir ilaç ya da aşının bulunmadığını belirten Prof. Dr. Sedat Öktem, şu bilgileri paylaştı:

Tedavi, hastanın durumuna göre destekleyici şekilde uygulanıyor. Ateş düşürücüler, sıvı tedavisi, oksijen desteği ve gerekirse yoğun bakım tedavileri uygulanabiliyor. Ben ve diğer meslektaşlarım da her yıl bu mevsimde ağır bocavirüs enfeksiyonu ile karşılaşıyoruz. Yoğun bakımda, solunum ve destek tedavileri ile bu ciddi durumları atlatıyoruz. Ancak bu tedavilerin ve desteklerin erken başlanması hayati riski azaltabilir.