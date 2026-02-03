Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, geçmişte 21 defa böbrek taşı cerrahisi uygulanmış bir hastanın böbreğinden tek seferde 295 taş temizlendi.

Kuruma başvuran 57 yaşındaki Abdurrahman Bulut’ta böbrek taşı saptandı. Daha önce açık cerrahi, perkütan nefrolitotomi ve endoskopik yöntemlerle toplam 21 kez taş operasyonu geçiren hastanın böbreğinde, toplam yaklaşık 6 cm uzunluğa ulaşan çok sayıda taş tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Tarım’ın gerçekleştirdiği müdahale sonucunda Abdurrahman Bulut’un böbreğinden 295 taş başarıyla alındı. Operasyon sonrası hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sağlık çalışanları çıkan taşlardan Ağrı 04 yazdı.