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Kaynak: İHA

Alancık köyünde yaşayan Şahinde Ermiş, eşini 42 yaşındayken kaybetti. Dört çocuğunu büyütüp okutan ve beş torun sahibi olan Ermiş, hayatının ilerleyen dönemlerinde kendisini resme vermeye başladı.

Herhangi bir kursa gitmeden resim yapmaya başlayan Ermiş, televizyondaki programları izleyerek ve gördüğü eserleri inceleyerek kendi tekniğini geliştirdi.

Özellikle TRT 2’de yayımlanan Bob Ross’un programlarını takip eden Ermiş, burada gördüklerini kendi çalışmalarına uyarladı.

Ermiş, resme başlama hikâyesini anlatırken o dönemde Bob Ross’un kim olduğunu bilmediğini belirterek, televizyonda yapılan resimleri gördüğünde kendisinin de yapabileceğine inandığını söyledi.

44 TABLO YAPTI, İLK SERGİSİNİ 2006’DA AÇTI

Yıllar boyunca resim yapmayı sürdüren Ermiş, bugüne kadar 44 tablo ortaya çıkardı. İlk sergisini ise 2006 yılında açtı.

Çalışmalarında ağırlıklı olarak manzara resimlerine yer veren Ermiş, köyünde geçmişte bulunan ancak bugün artık yerinde olmayan eski evleri de tuvale taşıdı.

Eski köy evlerinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Ermiş, geçmişte kartpostallardan da yararlandığını söyledi. Ancak gördüğü görüntüleri birebir kopyalamak yerine kendi yorumunu eserlerine katmaya çalıştığını ifade etti.

“Eski evleri resmetmek hobim oldu” diyen Ermiş, geçmişten izler taşıyan yapıları resimleriyle yaşatıyor.

“RESİM YAPARKEN DÜNYAYI UNUTUYORUM”

Resmin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Ermiş, tuvalin karşısına geçtiğinde tüm dikkatinin yaptığı işe yöneldiğini belirtti.

Ermiş, “Resim yaparken dünyayı unutuyorum” diyerek resmin kendisi için sıradan bir hobinin ötesinde olduğunu ifade etti. Torunuyla birlikte boyama yaptığı dönemde resme ilgisinin daha da arttığını anlatan Ermiş, çizdiği tepeleri ve dağları görünce bu işi başarabileceğini fark ettiğini söyledi.

Köy yaşamını sürdüren Ermiş, boş zamanlarında resmin yanı sıra bahçe işleriyle ilgileniyor ve bulmaca çözüyor. Çalışmalarının büyük bölümünü evinin balkonunda yapan Ermiş, çevresinden geçenlerle de yaptığı resimler üzerine sohbet ediyor.

Evinde yaklaşık 80 tablo bulunan Şahinde Ermiş, bu eserlerinden bazılarını 15-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek sergide sanatseverlerin beğenisine sunacak.

İlerleyen yaşına rağmen üretmeye devam eden Ermiş, resimle geçirdiği zamanı hayatının en keyifli uğraşlarından biri olarak değerlendiriyor. Yıllar önce televizyonda izlediği bir ressamın programından ilham alan Ermiş, bugün kendi tarzını oluşturduğu eserleriyle sanat yolculuğunu sürdürüyor.