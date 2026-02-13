“Mezar kazıcı” anlamına gelen Bob Coveiro lakabıyla tanınan köpek, sahibinin cenazesinin ardından Taboão da Serra’daki mezarlıkta kalmayı seçti. Ailesi onu eve götürmeye çalışsa da geri dönen Bob, yaklaşık 10 yıl boyunca mezarlıkta yaşamını sürdürdü. Zamanla yas tutan ziyaretçilerin simgesi haline gelen köpek, 2021 yılında bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti ve sahibinin yanına defnedildi.

BBC’nin haberine göre Bob’un hikâyesi, São Paulo Eyalet Meclisi’nde yasal düzenlemeye dönüştü. Bu hafta yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Bob Coveiro Yasası” olarak anılan düzenleme, evcil hayvanlarla sahipleri arasındaki duygusal bağı resmî olarak tanıyor.

Yasanın mimarlarından Eyalet Milletvekili Eduardo Nóbrega, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgi ve sadakatle başlayan bu hikâye artık kamu politikasına dönüştü” ifadelerini kullandı. Nóbrega, evcil hayvan kaybının aileler için derin bir yas süreci olduğunu vurgulayarak, “O sadece bir hayvan değil, ailenin bir parçası. Bu düzenleme vedalaşma anına daha fazla saygı kazandırıyor” dedi.

Mezarlıkta kendisine verilen yeşil kulübede yaşayan Bob, cenaze kortejlerine eşlik etmesi ve özellikle çocuklarla oynamaya çalışmasıyla tanınıyordu. Yerel hayvan koruma derneği Patre, onun anısını yaşatmak için heykel kampanyası başlattı. Dernek yetkilileri, “İnsanlar sevdiklerini uğurlarken Bob’un neşesi yüzlerde kısa da olsa bir tebessüm oluşturuyordu” açıklamasını yaptı.

Yeni düzenlemeye göre, gerekli sağlık ve hijyen koşullarının sağlanması halinde kediler ve köpekler aile mezarlarına gömülebilecek. Uygulama esasları ise yerel cenaze hizmetleri tarafından belirlenecek.

Pet Brasil Enstitüsü verilerine göre yaklaşık 160 milyon evcil hayvana ev sahipliği yapan Brezilya, dünyada en yüksek evcil hayvan nüfusuna sahip üçüncü ülke konumunda. Bob Coveiro’nun hikâyesi ise bu güçlü insan-hayvan bağının sembollerinden biri olarak hafızalara kazındı.