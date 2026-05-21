BMW Motorrad, Vision K18 adını verdiği yeni konsept motosikletini tanıttı. Uçaklardan ilham alan tasarımı, altı egzozu ve 1.800 cc motoruyla dikkat çeken model geleceğe göz kırpıyor. İtalya’daki "Concorso d’Eleganza Villa d’Este" etkinliğinde tanıtılan Vision K18, hem tasarımı hem de teknik yaklaşımıyla BMW Motorrad’ın gelecekte nasıl bir yöne evrilebileceğine dair önemli ipuçları veriyor.
BMW’den sıra dışı motosiklet tasarımı: Savaş uçağını andırıyor
Alman otomotiv devi BMW’nin yeni motosiklet konsepti sıra dışı bir tasarıma sahip. Bir savaş uçağını andıran Vision K18 henüz seri üretime geçmeyecek. Ancak geçecekte üretime geçebilme ihitmalinin olduğu belirtiliyor.
Şu an için ortada seri üretime girecek bir motosiklet yok. Vision K18 yalnızca bir konsept çalışması. Ancak konsept araçlarının çoğu zaman gelecekte kullanılacak tasarım anlayışlarını ya da yeni platform fikirlerini test etmek için hazırlandığı düşünülürse, BMW’nin burada verdiği mesaj oldukça dikkat çekici.
Vision K18’in kalbinde BMW’nin yeni 1.800 cc’lik motoru yer alıyor. BMW’nin mevcut altı silindirli touring motosikletlerinde kullandığı motor hâlihazırda 1.649 cc hacme sahipti. Şirketin bu platformu daha büyük bir motorla genişletmesi, özellikle yüksek torklu lüks touring motosikletleri için yeni bir segment yaratabileceği yönünde yorumlanıyor.
Şimdilik performans verileri paylaşılmış değil ancak mevcut 1.649 cc’lik motorun 91 beygir güç ve 157 Nm tork ürettiği düşünüldüğünde, Vision K18’de kullanılan motorun bundan biraz daha üstün bir performans sunmasını bekleyebiliriz.
Konsept motosikletin en dikkat çekici detaylarından biri hidrolik olarak alçaltılabilen süspansiyon sistemi. BMW son yıllarda özellikle R 1300 GS gibi modellerinde adaptif sürüş yüksekliği sistemlerine ağırlık veriyor. Bu sistemler motosiklet durduğunda sele yüksekliğini düşürerek sürücünün yere daha rahat ulaşmasını sağlıyor.
Tasarım tarafında ise Vision K18 oldukça sıra dışı görünüyor. Motosikletin ilk bakışta en dikkat çeken kısmı altı dev egzoz çıkışı. BMW bu egzoz tasarımını özellikle görünür bırakmış durumda. Üstelik hava giriş kanalları da benzer şekilde öne çıkarılıyor. Normalde yakıt deposunun bulunacağı bölümde büyük bir hava filtresi yer alırken, motosikletin gövdesine yerleştirilen altı hava kanalı doğrudan motora hava taşıyor. Bu yaklaşım motosiklete oldukça mekanik ve endüstriyel bir görünüm kazandırıyor.
BMW’nin açıklamalarına göre Vision K18’in tasarımında havacılık dünyasından ciddi şekilde ilham alınmış. Özellikle Concorde gibi süpersonik uçakların uzun ve akıcı gövde yapıları, konseptin temel referans noktalarından biri olmuş.
Vision K18 tamamen sıfırdan geliştirilmiş bir platform değil; BMW’nin mevcut R18 altyapısını temel alıyor. Bu da benzer bir modelin gelecekte üretime girme şansını artırıyor.