BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan

Otomotiv sektöründe otomasyon yeni bir aşamaya giriyor. Güney Carolina’daki BMW fabrikasında test edilen insan biçimli robot, şarj istasyonundan çıkarak parçaları kutudan alıp taşıma arabasına yerleştirdi ve ardından aracı fabrika içinde çekti.
Robotun hareketleri henüz yavaş olsa da otomobil üreticileri, yapay zekâ destekli insansı robotların fabrikalarda yeni bir verimlilik dalgası yaratmasını bekliyor. Geleneksel robotlardan farklı olarak bu makinelerin sesli komutlara yanıt vermesi, sorunları çözmesi ve beklenmedik durumlara tepki vermesi hedefleniyor.