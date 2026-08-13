BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan

HERKES İNSANSI ROBOT İSTEMİYOR

General Motors ise insansı robotlar yerine "cobot" olarak adlandırılan işbirlikçi robotları test ediyor. Kolları ve elleri bulunan ancak bacakları olmayan bu sistemlerin otomotiv fabrikalarında daha kullanışlı olabileceği düşünülüyor.

GM Ürün Direktörü Sterling Anderson, "Yapmamız gereken onların işlerini daha iyi ve daha kolay hale getirmek, ürünlerimizi geliştirmek ve daha verimli olmak" dedi.

Robotların fabrikalara girişi böylece yalnızca teknoloji yarışını değil, istihdamın geleceği ve üretimde insanın rolü konusundaki tartışmayı da büyütüyor.