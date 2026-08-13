Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan

BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan

Otomotiv fabrikalarında yıllardır süren düzen sessizce değişiyor. Yeni nesil makineler artık yalnızca üretime yardım etmiyor, yaptıklarıyla sektörün geleceğine dair önemli soru işaretleri oluşturuyor. İşte otomotiv sektöründeki robot yarışı...

Kaynak: Diğer
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BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan - Resim: 1


Otomotiv sektöründe otomasyon yeni bir aşamaya giriyor. Güney Carolina’daki BMW fabrikasında test edilen insan biçimli robot, şarj istasyonundan çıkarak parçaları kutudan alıp taşıma arabasına yerleştirdi ve ardından aracı fabrika içinde çekti.

Robotun hareketleri henüz yavaş olsa da otomobil üreticileri, yapay zekâ destekli insansı robotların fabrikalarda yeni bir verimlilik dalgası yaratmasını bekliyor. Geleneksel robotlardan farklı olarak bu makinelerin sesli komutlara yanıt vermesi, sorunları çözmesi ve beklenmedik durumlara tepki vermesi hedefleniyor.

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BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan - Resim: 2

BMW’nin Spartanburg fabrikasında lojistikten sorumlu Başkan Yardımcısı Ulrich Wieland, robotların hâlâ insanlardan yavaş olduğunu ancak "Çok hızlı ilerliyorlar" dedi.

Otomobil üreticileri onlarca yıldır kaynak, yapıştırma ve benzeri tekrarlayan işlerde sabit robotlardan yararlanıyor. Yeni nesil insansı robotların ise mevcut fabrika düzeninde büyük değişiklik yapılmadan insanların yaptığı daha geniş kapsamlı işleri üstlenmesi planlanıyor.

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BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan - Resim: 3

İŞ GÜCÜ TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Robotların verimliliği artırarak nitelikli işçi açığını kapatabileceğini savunanlar bulunurken, uzmanlar teknolojinin istihdam üzerindeki etkileri konusunda uyarıyor.

Case Western Reserve Üniversitesi Ekonomi Profesörü Susan Helper, otomasyonun ürün başına ihtiyaç duyulan emek miktarını azaltabileceğini belirterek, "Ama ortaya çıkan bu ekstra zamanı nasıl kullanıyorsunuz? Bunu, ilgi çekici işleri ortadan kaldırıp insanlara sıkıcı işleri bırakmak için de kullanabilirsiniz. Üstelik daha az sayıda çalışana daha düşük ücret ödeyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan - Resim: 4

Çin ise robot teknolojisinde önemli bir avantaj yakalamış durumda. Ülkedeki geniş tedarikçi ağı, sensör ve aktüatör gibi parçaların daha düşük maliyetlerle temin edilmesini sağlıyor. MIT’den Ben Armstrong, "Çin'de bir robotu devreye almanın maliyeti, ABD'de bir robotu devreye alma maliyetinin yalnızca küçük bir bölümü" dedi.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) geçen ay Çin’den insansı ve diğer gelişmiş robotların ithalatını yasakladı.

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BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan - Resim: 5

HYUNDAİ VE MERCEDES DE YARIŞTA

Hyundai, robot teknolojisine en fazla yatırım yapan otomobil üreticilerinden biri. Şirketin Georgia’daki fabrikasında otonom taşıma araçları forkliftlerin yerini büyük ölçüde aldı. Dört ayaklı robotlar araçları kontrol ederken, tekerlekli sistemler elektrikli araçları montaj hattından test istasyonlarına taşıyor.

Hyundai’nin 2021’de satın aldığı Boston Dynamics de insansı robotlar geliştiriyor. Bu robotların, parçaları çalışanların montaj yapabileceği sıraya göre düzenlemesi planlanıyor.

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BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan - Resim: 6

BMW, Figure AI tarafından geliştirilen robotları test ederken Mercedes-Benz de Apptronik’in robotlarını malzeme taşıma ve sınıflandırma işlerinde kullanmayı planlıyor.

Ancak MIT’den Armstrong, bu tür basit görevler için insansı robotların her zaman en ekonomik çözüm olmadığını belirtiyor. Armstrong, "İnsansı robotlar, 100 dolarlık bir soruna 1 milyon dolarlık çözüm" değerlendirmesinde bulundu.

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BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan - Resim: 7

TESLA’NIN OPTİMUS HAMLESİ

İnsansı robotların en güçlü savunucularından biri Tesla CEO’su Elon Musk. Tesla, fabrikalarda kullanmak ve ileride şirketlere ve tüketicilere satmak üzere Optimus adlı robotu geliştiriyor.

Optimus’un şirket etkinliklerinde içecek servis ettiği görülürken Musk, robotların gelecekte ameliyat yapabileceğini ve çocuklara bakabileceğini savunuyor. Tesla da Optimus üretimine alan açmak için California’daki fabrikasında Model S ve Model X üretimini durdurdu. Musk, "Optimus şimdiye kadarki en büyük ürün olacak" dedi. Ancak robotların insan elinin hassasiyetini taklit etmesinin büyük bir mühendislik sorunu olduğunu da kabul etti.

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BMW’den Mercedes’e dev yarış: Otomotiv sektöründe her şey artık sil baştan - Resim: 8

HERKES İNSANSI ROBOT İSTEMİYOR

General Motors ise insansı robotlar yerine "cobot" olarak adlandırılan işbirlikçi robotları test ediyor. Kolları ve elleri bulunan ancak bacakları olmayan bu sistemlerin otomotiv fabrikalarında daha kullanışlı olabileceği düşünülüyor.

GM Ürün Direktörü Sterling Anderson, "Yapmamız gereken onların işlerini daha iyi ve daha kolay hale getirmek, ürünlerimizi geliştirmek ve daha verimli olmak" dedi.

Robotların fabrikalara girişi böylece yalnızca teknoloji yarışını değil, istihdamın geleceği ve üretimde insanın rolü konusundaki tartışmayı da büyütüyor.

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