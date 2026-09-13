BMW yeni dönem için düğmeye bastı
BMW, hidrojen yakıt hücreli iX5 Hydrogen modelini seri üretime hazırlıyor. Prototip araçların gerçek yol koşullarındaki testleri sürerken şirket, üretim için gerekli altyapıyı da oluşturmaya başladı.
BMW’den ezber bozan otomobil: 750 kilometre gidiyor, 5 dakikada doluyor
BMW, otomobil dünyasında dengeleri değiştirebilecek yeni modeli için hazırlıklarını hızlandırdı. 750 kilometreye kadar menzil sunması hedeflenen araç, 5 dakikadan kısa dolum süresiyle öne çıkıyor. Modelin 2028 yılında yollara çıkması planlanıyor.Kaynak: Diğer
BMW yeni dönem için düğmeye bastı
Tek depoyla 750 kilometre hedefleniyor
Paylaşılan verilere göre BMW iX5 Hydrogen'ın WLTP standartlarında 750 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor. Böylece model, uzun yol kullanımında da iddialı bir seçenek olacak.
Asıl dikkat çeken ayrıntı dolum süresi
Hidrojen depolarının doldurulmasının 5 dakikadan kısa sürmesi planlanıyor. Bu süre, uzun şarj bekleme sürelerini ortadan kaldırabilecek teknolojinin en önemli avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.
Performanstan da vazgeçilmiyor
Hidrojen teknolojisine rağmen performans konusunda geri adım atılmayacak. iX5 Hydrogen'ın 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşması bekleniyor.
Toyota ile birlikte geliştirildi
Modelin kalbinde BMW ile Toyota'nın ortaklaşa geliştirdiği üçüncü nesil yakıt hücresi sistemi bulunuyor. Prototip sistemlerin montajı Münih'teki Hidrojen Yetkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilirken seri üretim hazırlıkları Avusturya'daki Steyr fabrikasında sürüyor.
Yollara çıkacağı tarih belli oldu
BMW'nin yeni nesil X5 ailesinin ilk versiyonlarının Kasım 2026 sonunda satışa çıkması planlanıyor. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerin 2027'nin başında aileye katılması, hidrojenli BMW iX5 Hydrogen'ın ise 2028 yılında yollara çıkması bekleniyor.