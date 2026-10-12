BMW, Neue Klasse ürün ailesinin iX3 ve i3'ten sonraki üçüncü üyesi olan yeni iX4'ü tanıttı.
BMW’den elektrikli X4 hamlesi
Alman otomotiv devi BMW, Neue Klasse platformunda geliştirdiği tamamen elektrikli coupe-SUV modeli iX4'ü resmen tanıttı. Tek şarjla 828 kilometreye kadar menzil sunan ve 400 kW hızlı şarj desteğiyle öne çıkan model, markanın elektrikli dönüşümündeki en yeni kozu oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel X4'ün elektrikli halefi konumundaki model, 0,23'lük sürtünme katsayısına sahip eğimli tavan yapısıyla hem sportif bir coupe silüeti çiziyor hem de aerodinamik verimlilik sağlıyor.
468 BEYGİR VE 828 KM WLTP MENZİLİ
Mart 2027'de 50 xDrive versiyonuyla yollara çıkacak olan araç, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 468 beygir güç ve 644 Nm tork üretiyor.
112,2 kWh kapasiteli batarya ve altıncı nesil eDrive teknolojisi sayesinde 828 kilometreye varan WLTP menzili sunuluyor.
800 voltluk mimarisi ve 400 kW hızlı şarj desteği ile model, yalnızca 10 dakikalık şarjla 296 kilometre menzil kazanabiliyor.
Ailenin en güçlü üyesi iX4 M60 xDrive ise 603 beygir güç ile 0'dan 100 km/sa hıza 3,9 saniyede ulaşıyor.
KABİNDE YENİ NESİL PANORAMİC VISİON TEKNOLOJİSİ
İç mekânda 17,9 inçlik dev multimedya ekranının yanı sıra ön camın alt bölümüne yayılan 43 inçlik Panoramic Vision gösterge sistemi dikkat çekiyor.
Çift yönlü şarj (V2L) özelliği ve Seviye 2 otoyol sürüş destek sistemleriyle donatılan iX4 50 xDrive, ABD pazarında 66.200 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.