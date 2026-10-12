Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv BMW’den elektrikli X4 hamlesi

BMW’den elektrikli X4 hamlesi

Alman otomotiv devi BMW, Neue Klasse platformunda geliştirdiği tamamen elektrikli coupe-SUV modeli iX4'ü resmen tanıttı. Tek şarjla 828 kilometreye kadar menzil sunan ve 400 kW hızlı şarj desteğiyle öne çıkan model, markanın elektrikli dönüşümündeki en yeni kozu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 1

BMW, Neue Klasse ürün ailesinin iX3 ve i3'ten sonraki üçüncü üyesi olan yeni iX4'ü tanıttı.

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 2

Geleneksel X4'ün elektrikli halefi konumundaki model, 0,23'lük sürtünme katsayısına sahip eğimli tavan yapısıyla hem sportif bir coupe silüeti çiziyor hem de aerodinamik verimlilik sağlıyor.

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 3

468 BEYGİR VE 828 KM WLTP MENZİLİ

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 4

Mart 2027'de 50 xDrive versiyonuyla yollara çıkacak olan araç, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle 468 beygir güç ve 644 Nm tork üretiyor.

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 5

112,2 kWh kapasiteli batarya ve altıncı nesil eDrive teknolojisi sayesinde 828 kilometreye varan WLTP menzili sunuluyor.

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 6

800 voltluk mimarisi ve 400 kW hızlı şarj desteği ile model, yalnızca 10 dakikalık şarjla 296 kilometre menzil kazanabiliyor.

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 7

Ailenin en güçlü üyesi iX4 M60 xDrive ise 603 beygir güç ile 0'dan 100 km/sa hıza 3,9 saniyede ulaşıyor.

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KABİNDE YENİ NESİL PANORAMİC VISİON TEKNOLOJİSİ

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 9

İç mekânda 17,9 inçlik dev multimedya ekranının yanı sıra ön camın alt bölümüne yayılan 43 inçlik Panoramic Vision gösterge sistemi dikkat çekiyor.

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 10

Çift yönlü şarj (V2L) özelliği ve Seviye 2 otoyol sürüş destek sistemleriyle donatılan iX4 50 xDrive, ABD pazarında 66.200 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 11
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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 12
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BMW’den elektrikli X4 hamlesi - Resim: 14
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