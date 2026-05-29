Sorunun kaynağında ise hatalı çalışan şarj elektroniği sistemi bulunuyor. Arızalı bileşen nedeniyle araç şarj edilirken gövde üzerinde voltaj oluşabildiği, bu durumun da araca temas eden kişiler açısından elektrik çarpması riski yaratabileceği belirtildi.

Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi (KBA), şu ana kadar olayla bağlantılı herhangi bir ciddi yaralanma ya da maddi hasar bildirilmediğini açıkladı. Buna rağmen BMW, güvenlik gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırmadan dünya genelinde 25 Kasım 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında üretilen toplam 145 araç etkileniyor. Bu araçların 28’inin Almanya’da bulunduğu ifade edildi.

BMW, etkilenen araçları servislerine çağırarak sorunlu şarj sistemini tamamen değiştirecek. Söz konusu sistem, iX3’ün 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunmasını sağlayan entegre şarj ünitesini de kapsıyor. Hem BMW hem de KBA, araç sahipleriyle posta yoluyla iletişime geçecek.

Öte yandan Bimmer Today’in aktardığı bilgilere göre marka, problemi rutin kalite kontrolleri sırasında fark etti. Yaşanan teknik sorun nedeniyle bayilere gönderilen araçlar için de teslimatlar geçici olarak durduruldu. Gerekli onarımlar tamamlanmadan hiçbir aracın müşterilere teslim edilmeyeceği belirtildi.

BMW’nin elektrikli dönüşümündeki en kritik modellerden biri olarak görülen iX3, Macaristan’ın Debrecen kentindeki yeni BMW fabrikasında üretiliyor. Tamamen elektrikli SUV modeli, Neue Klasse platformunun yollara çıkan ilk temsilcisi olma özelliğini taşıyor.

İlk tanıtılan dört çeker versiyon iX3 50 xDrive, 345 kW sistem gücü ve 108 kWsa bataryasıyla yaklaşık 805 kilometre menzil sunuyor. Ancak modelin Türkiye’de satılan versiyonu, yüzde 55 ÖTV dilimine girebilmesi amacıyla 160 kW sistem gücüyle geliyor. Aracın Türkiye fiyatı ise 6 milyon 469 bin 800 TL seviyesinde bulunuyor.