Otomotiv dünyasının önde gelen isimlerinden BMW, Euro NCAP ve ANCAP gibi bağımsız güvenlik testlerinde 5 yıldızlı en yüksek dereceyi elde etme hedefini artık birincil önceliği olarak görmediğini duyurdu. Bavyeralı üretici, derecelendirme kuruluşlarının sürekli sıkılaşan ve değişen kriterleri nedeniyle bu yönde bir strateji değişikliğine gittiğini açıklarken, odağını doğrudan sürüş dinamiklerine ve gövde yapısının fiziksel sağlamlığına kaydıracağını belirtti.

BMW Avustralya Ürün Müdürü Brendan Michel ve BMW Avustralya CEO'su Vikram Pawah tarafından yapılan değerlendirmelerde, test prosedürlerindeki değişime dikkat çekildi. Yeni derecelendirme sistemlerinin artık şasi dayanıklılığı veya darbe emilim kapasitesinden ziyade, arka koltukta çocuk unutulduğunda devreye giren elektronik uyarılar gibi yan donanımlara aşırı odaklandığı ifade edildi. BMW cephesi, elektronik sürücü destek sistemlerinin sunduğu bazı zorunlu kriterlerin gerçek sürüş güvenliğine doğrudan bir katkı sağlamadığı görüşünü savunurken, araçlarının fiziksel yapısıyla son derece güvenli bir sürüş sunduğunun altını çiziyor.

Son beş yıllık süreç incelendiğinde BMW, üç büyük Alman premium otomobil üreticisi arasında güvenlik değerlendirmelerinde 5 yıldızın altında puan alan tek marka olarak öne çıkıyor. Şirket yöneticileri bu tablonun araçların yapısal zafiyetinden değil, güncellenen test protokollerinden kaynaklandığını belirtirken, bu yönde karar alan ilk üreticinin kendileri olmadığını ve gelecekte başka markaların da benzer yaklaşımlar sergileyeceğini vurguluyor.