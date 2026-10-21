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Kaynak: Haber Merkezi

BMW Motorrad, RR ailesinin sportif karakterini A2 sınıfına taşıyan yeni BMW F 450 RR modelini tanıttı. S 1000 RR'ın tasarım anlayışından ilham alan modelin dünya prömiyeri EICMA'da gerçekleştirilecek. F 450 RR, Mayıs 2027'de Türkiye pazarına giriş yapacak.

48 HP GÜÇ, 350 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİL

Yeni F 450 RR, 420 cc sıvı soğutmalı çift silindirli motoruyla 48 HP güç ve 43 Nm tork üretiyor. 177 kilogram sürüşe hazır ağırlığa sahip motosikletin ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 3,8 litre olarak açıklandı. 14 litrelik yakıt deposuyla 350 kilometrenin üzerinde menzil sunması öngörülüyor.

ÜÇ FARKLI SÜRÜŞ MODU BULUNUYOR

Modelde ABS Pro, Dinamik Fren Kontrolü, Dinamik Çekiş Kontrolü ve Motor Freni Tork Kontrolü gibi sürüş destek sistemleri bulunuyor. Rain, Road ve Race olmak üzere üç farklı sürüş modu sunulurken, 6,5 inç TFT ekran, USB-C bağlantısı, LED aydınlatma ve ısıtmalı elcikler de özellikler arasında yer alıyor.

BMW F 450 RR; Base, Sport ve M Sport olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkacak.