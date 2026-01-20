Birleşik Metal-İş, 11 bin metal işçisinin 30 Ocak itibarıyla kademeli olarak greve başlayacağını açıkladı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, grevin 11 ilde kurulu 43 fabrikada 11 bin metal işçisini kapsayacağını belirtti.

Özkan Atar, metal iş kolunda yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri ve uyuşmazlıkla ilgili sendika genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Atar, "Kimse olası bir grev yasağından medet ummasın. Grevimiz yasaklanırsa, anayasal hakkımızı kullanacak ve yasağı tanımayacağız. Bu kararlılığımızı dün gösterdik, yarın da göstermekten geri durmayacağız" dedi.

'HAKLI TALEPLERİMİZE KARŞILIK BULAMADIK'

“Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarının atıldığı toplantıda konuşan Atar, "MESS ile Sendikamız arasında, 31 işletmeye bağlı 43 fabrikadan yaklaşık 11 bin üyemizi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri aylardır devam etmektedir. Metal işkolu grup toplu iş sözleşmesi sürecinde önemli bir aşamadayız. Uzun süredir sürdürdüğümüz toplu pazarlık sürecinin sonunda, haklı taleplerimize karşılık bulamadık. MESS ile yapılan görüşmelerde, işçilerin içinde bulunduğu koşulları ayrıntılı olarak anlattık; en temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamadığımızı defalarca dile getirdik. Ancak maalesef başta ücret zammı olmak üzere, işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun bir teklif gelmedi. Ne sosyal haklara yönelik taleplerimiz ne de diğer isteklerimiz kabul gördü" dedi.