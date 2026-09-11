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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Yemen’in Muha kentinde İran destekli Husilerin BM kuruluşlarına ait ortak insani yardım tesisine ve varlıklara el koymasının ardından büyük bir endişe yaşandığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Haq, söz konusu yerleşkenin bölgedeki savunmasız insanlara yardım ulaştıran personelin merkezi olduğunu belirterek el koyma işlemi gerçekleşmeden önce ortak tesiste görev yapan tüm BM personelinin güvenli bir şekilde alandan ayrıldığı bildirildi.

İnsani yardım varlıklarının ve personelin korunmasının elzem olduğunu belirten Haq, hayat kurtarıcı yardımların aksamaması adına güvenli ve engelsiz erişim çağrısında bulundu.

Sahadaki çatışmalar nedeniyle sivillerin ve yardım çalışanlarının kaçışını sürdürdüğünü aktaran Haq, ay başından bu yana Yemen genelinde 18 bin hane halkının yerinden edildiğini belirtti.



Y EMEN'DE ÇATIŞMA HARİTASI DEĞİŞİYOR

Temmuz ayından bu yana tırmanışa geçen çatışmalar ülkedeki kontrol dengelerini değiştirdi. Husilerin Hudeyde vilayetinin tamamını ele geçirdikten sonra Taiz'in batısına yöneldiği; Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Muha kentinin yanı sıra Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadası, Meyyun Adası ve Zübab'ı da kontrol altına aldığı bildirildi. Öte yandan hükümet güçlerinin de El-Cevf vilayetinde ilerleyerek il merkezi Hazm kentine yaklaştığı kaydedildi.