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Kaynak: AA

Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin üzerinden iki ay geçerken, Birleşmiş Milletler'den (BM) acil kodlu bir uyarı geldi. El Nino tehlikesinin kapıya dayandığı bölgede uluslararası yardım fonları dibe vurdu; tam 57 bin kişi hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen ve 331 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 7,4 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribat giderek derinleşiyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), felaketin ardından bölgedeki son durumu X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden duyurdu. IOM'nin paylaştığı verilere göre, büyük yıkımdan yaklaşık 487 bin kişi doğrudan etkilendi.