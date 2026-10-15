Kolombiya'yı vuran 7,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin üzerinden iki ay geçerken, Birleşmiş Milletler'den (BM) acil kodlu bir uyarı geldi. El Nino tehlikesinin kapıya dayandığı bölgede uluslararası yardım fonları dibe vurdu; tam 57 bin kişi hayatta kalma mücadelesi veriyor.

BM'den Kolombiya için 'El Nino' uyarısı - Resim : 1

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen ve 331 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 7,4 büyüklüğündeki depremin yarattığı tahribat giderek derinleşiyor.

BM'den Kolombiya için 'El Nino' uyarısı - Resim : 2

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), felaketin ardından bölgedeki son durumu X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden duyurdu. IOM'nin paylaştığı verilere göre, büyük yıkımdan yaklaşık 487 bin kişi doğrudan etkilendi.