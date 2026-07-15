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Kaynak: AA

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Savunucuları Grubu" Eş Başkanlığına atadı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Savunucuları Grubu"nun yeni Eş Başkanı olarak görevlendirdi. BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sanchez'in bu görevi Barbados Başbakanı Mia Mottley ile birlikte yürüteceği bildirildi.

HEDEFLERE ULAŞMA KONUSUNDA ZAMAN DARALDI

Atama kararına ilişkin değerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2030 hedeflerine ulaşma konusunda zamanın daraldığına dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ulaşılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya. Misyonumuz açık; ölçekte ve hızda ilerlemeyi hızlandırmak. Beş yıldan az bir süre kala dünya, ilerlemeyi artırmak ve SDG'nin vaatlerini yerine getirmek için kritik bir fırsata sahip."

Sanchez'in kalkınmanın finansmanı, eğitim, eşitlik ve iklim eylemi gibi kritik başlıklar altında dinamik bir liderlik sergilediğini belirten Guterres, 2030 gündeminin küresel zorluklarla mücadelede en önemli ortak yol haritası olduğunu söyledi.

Yeni görevlendirmeyle birlikte İspanya Başbakanı Sanchez, daha önce eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yürüttüğü eş başkanlık koltuğunu devraldı. Grubun diğer eş başkanı Barbados Başbakanı Mia Mottley ise bu göreve 2022 yılında atanmıştı.