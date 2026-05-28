İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Danny Danon, ülkesinin çatışma bölgelerinde cinsel şiddete başvuran tarafların kaydedildiği BM kara listesine dahil edilmesine yönelik karara sert tepki gösterdi. Perşembe günü konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Danon, alınan bu kararın tamamen siyasi bir nitelik taşıdığını ve gerçeklerle bağdaşmadığını ileri sürdü.
BM’den flaş karar: İsrail ve IŞİD artık aynı listede
İsrail, çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uygulayan ülkelerin yer aldığı Birleşmiş Milletler (BM) kara listesine eklendi. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, ülkesinin Hamas ve IŞİD ile aynı listede gösterilmesini "ahlaki bir rezalet" olarak nitelendirdi.
Basına yansıyan bilgilere göre, İsrail Cezaevi Servisi (IPS) 2026 yılı itibarıyla söz konusu kara listeye resmen eklenecek. İsrail’e ait diğer bazı resmi kurumların da gelecekte bu listeye dahil edilme ihtimaline karşı izleme altında tutulmaya devam edeceği aktarıldı. İsrail yönetimi, bu karara misilleme olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ofisi ile yürütülen tüm diplomatik ilişkileri askıya aldı.
Büyükelçi Danon, karara yönelik eleştirilerini şu sözlerle dile getirdi:
"BM Genel Sekreteri; İsrail'i Hamas, IŞİD ve dünyadaki en aşağılık terör örgütleriyle aynı kara listeye koymuştur. Bu durum ahlaki bir rezalettir ve BM'nin elinde kalan son güvenilirliğin de tamamen çöküşüdür."
Bahsi geçen kara liste, BM Genel Sekreteri tarafından her yıl hazırlanan "Çatışmalarda Cinsel Şiddet" (CRSV) başlıklı yıllık raporun ekinde yer alıyor. Bu listenin, silahlı çatışma dönemlerinde sistematik tecavüz veya farklı cinsel şiddet eylemlerini uyguladığından ciddi boyutta şüphe duyulan aktörleri ifşa etmeyi amaçladığı biliniyor.
Genellikle ağustos ayında yayımlanan raporda listeye alınan taraflar, en az bir yıl boyunca bu statüde kalıyor. 2025 yılı listesinde, aralarında Hamas'ın da yer aldığı toplam 63 devlet ve devlet dışı aktör bulunuyordu.
Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrailli askerler ile cezaevi gardiyanları; Filistinli tutuklulara yönelik tecavüz, işkence, aç bırakma ve aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere geniş kapsamlı suistimal iddialarıyla karşı karşıya kalıyor.
Gözaltı sürecindeki ağır şartlar sebebiyle en az 100 mahkumun yaşamını yitirdiği kaydedilirken, bu can kayıplarının yaklaşık yarısının askeri gözaltı merkezlerinde, kalan kısmının ise İsrail Cezaevi Servisi (IPS) kontrolündeki tesislerde meydana geldiği belirtiliyor. Serbest bırakılan çok sayıda tutuklunun beyanları, gözaltı merkezlerinde maruz kaldıkları kötü muameleyi detaylarıyla ortaya koydu.
Geçtiğimiz aralık ayında, farklı İsrail hapishanelerinde tutulmuş iki Filistinli, ağır cinsel saldırıya uğradıklarını kamuoyuna açıklamıştı. Mağdurlardan biri, gözleri bağlı şekilde bir odaya götürüldüğünü, burada yaklaşık bir saat boyunca darbedildiğini, hakarete uğradığını ve bir nesneyle tecavüze maruz kaldığını ifade ederken; diğer tutuklu ise eğitimli askeri köpeklerin cinsel saldırısına uğradığını aktarmıştı.
Geçen yıl bir BM soruşturma komisyonu da İsrail'i; cinsel içerikli işkence ve tecavüz eylemlerini "Filistin halkını istikrarsızlaştırmak, tahakküm altına almak, baskılamak ve yok etmek amacıyla bir savaş yöntemi" olarak kullanmakla suçlamıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem ise İsrail hapishane sistemini bir "işkence kampları ağı" şeklinde nitelendirmişti. Örgüt, bu kamplarda mahkumların, gardiyanlar veya askerler tarafından toplu cinsel şiddet de dahil olmak üzere sistematik cinsel saldırılara maruz bırakıldığını rapor etmişti.