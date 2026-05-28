BM’den flaş karar: İsrail ve IŞİD artık aynı listede

Geçen yıl bir BM soruşturma komisyonu da İsrail'i; cinsel içerikli işkence ve tecavüz eylemlerini "Filistin halkını istikrarsızlaştırmak, tahakküm altına almak, baskılamak ve yok etmek amacıyla bir savaş yöntemi" olarak kullanmakla suçlamıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem ise İsrail hapishane sistemini bir "işkence kampları ağı" şeklinde nitelendirmişti. Örgüt, bu kamplarda mahkumların, gardiyanlar veya askerler tarafından toplu cinsel şiddet de dahil olmak üzere sistematik cinsel saldırılara maruz bırakıldığını rapor etmişti.