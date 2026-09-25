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Kaynak: AA

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Mirzoyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede iki ülke arasında barışın önemine parmak bastı. 2025 Washington Zirvesi kapsamında varılan anlaşmaların ardından kaydedilen ilerleme ele alındı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ekonomik ve ulaştırma altyapısının açılması hususlarının konuşulduğu görüşmede, bu kapsamda barışın sağlayacağı faydaların pratik örnekleri olarak iki ülke arasındaki ticaret ve transit bağlantıları öne çıkarıldığı aktarıldı.

Bakanlar, çeşitli çok taraflı platformlarda olumlu gündemin teşvik edilmesine yönelik imkanlar hakkında görüşlerini paylaştı.

Görüşmede ayrıca iki ülke dışişleri bakanlarının doğrudan diyaloğu sürdürmesi konusunda anlaştı.