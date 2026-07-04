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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Nijerya'nın kuzeyindeki insani krizin giderek derinleştiğini belirterek, 17 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesi altında bulunduğunu duyurdu.

WFP'nin yayımladığı son gıda güvenliği analizine göre, çatışmalardan etkilenen kuzeydeki 9 eyalette açlık riski taşıyan kişi sayısı önceki değerlendirmeye göre yaklaşık 2 milyon arttı.

89 MİLYON DOLARLIK ACİL DESTEK ÇAĞRISI

Açıklamada, bölgede gıda ve beslenme yardımlarının sürdürülebilmesi ile lojistik faaliyetlerin devam edebilmesi için önümüzdeki altı ay içinde 89 milyon dolarlık acil finansmana ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Yeterli kaynağın sağlanamaması halinde açlık krizinin daha da derinleşeceği, bunun da yeni göç dalgaları ve güvenlik sorunlarını artıracağı uyarısında bulunuldu.

BORNO EYALETİNDE DURUM AĞIRLAŞIYOR

WFP, özellikle terör saldırılarının yoğunlaştığı Borno eyaletinde insani durumun kritik seviyeye ulaştığını belirtti. Bölgede 3 milyondan fazla kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığı ifade edilirken, güvenlik sorunları ve finansman eksikliği nedeniyle kuzeydoğudaki üç eyalette gıda yardımına ihtiyaç duyan 6,2 milyon kişiden yalnızca yaklaşık 740 binine ulaşılabildiği kaydedildi.

WFP Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Kinday Samba ise silahlı saldırılar nedeniyle insanların tarım arazilerini terk etmek zorunda kaldığını, bunun hem yerinden edilmeleri artırdığını hem de insani yardım kuruluşlarının bölgeye erişimini zorlaştırdığını belirtti.