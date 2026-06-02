Kolombiya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin haziran ayı dönem başkanlığı görevine başladı. Ülke, bu süreçte küresel barışın inşası ve desteklenmesi misyonuna öncelik vereceğini ilan etti.

"KRİTİK BİR DÖNEMDE GÖREVİ DEVRALDIK"

Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, konuya ilişkin gerçekleştirdiği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Zalabata, ülkesinin yürüteceği dönem başkanlığının; dünya genelinde jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, çatışmaların derinleştiği ve insani krizlerin tırmanışa geçtiği kritik bir süreçle eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çekti.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM: ORTA DOĞU VE DİYALOG

Daimi Temsilci Zalabata, BM Güvenlik Konseyi'nin haziran ayı boyunca özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri masaya yatıracağını vurguladı. Kolombiya’nın başkanlık dönemi boyunca çok taraflılığı güçlendirmeyi amaçladığını belirten Zalabata, diyaloğa zemin hazırlayan barış süreçlerinin kurulmasına ve bu süreçlerin desteklenmesine odaklanacaklarını aktardı.

CUMHURBAŞKANI PETRO KONSEYDE KONUŞACAK

Yürütülecek diplomatik temaslar kapsamında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun da gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi’nde yer alacağı bildirildi. Petro’nun, Orta Doğu’da barışın korunması ve sürdürülmesine yönelik organize edilecek özel oturumda bir hitap gerçekleştireceği açıklandı.