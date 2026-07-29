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Kaynak: İHA

Kıbrıs'ta temaslarını sürdüren BM Genel Sekreteri António Guterres, ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi yanında düzenlediği basın toplantısında adadaki çözüm sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıslı Türkler ve Rumların ortak ve barışçıl bir gelecek arzusuna tanıklık ettiğini vurgulayan Guterres, BM'nin sürdürülebilir bir çözüm için taraflara desteğini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER VE 5+1 TOPLANTISI YOLDA

Liderlerle yaptığı görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirten Genel Sekreteri Guterres, halkın süreçten somut ilerleme beklediğini dile getirdi. İki lidere güven artırıcı önlemleri yoğunlaştırma çağrısı yapan Guterres, süreçteki bir sonraki aşamaya ilişkin yol haritasını paylaştı. Gerekli yöntem, içerik ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından garantör ülkelerin de katılımıyla yeni bir gayriresmi 5+1 toplantısı organize edeceğini açıkladı.

SAHADAKİ DENGELER VE UNFIYCP VURGUSU

Adadaki güvenlik ortamına değinen Guterres, BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) ara bölge ve ateşkes hatlarındaki yetkilerine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi. 60 yılı aşkın süredir bölgede istikrarı sağlayan barış gücünün etkinliğinin tüm tarafların iş birliğiyle mümkün olabileceğini hatırlattı.

KAYIP ŞAHSILAR VE GARANTÖR ÜLKELERİN ROLÜ

İki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi ve teknik komitelerin pratik çözümler üreten çalışmalarını övgüyle karşılayan Guterres, sürecin başarıya ulaşmasında uluslararası toplumun ve özellikle garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ile Birleşik Krallık'ın desteğinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.