Kaynak: AA

Ajansın karşı karşıya kaldığı likidite krizinin ve sistematik engellemelerin milyonlarca mülteciyi savunmasız bıraktığını belirten Guterres, bu durumun tüm Orta Doğu'nun istikrarı için geri dönülemez sonuçlar doğuracağı uyarısını yaptı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen UNRWA Bağış Konferansı'nda konuşan Genel Sekreter Guterres, sahada devam eden insani krize dikkat çekti. Gazze Şeridi'nde Ekim 2025 tarihinde ilan edilen ateşkese rağmen İsrail saldırganlığının tam anlamıyla durmadığını belirten Guterres, o tarihten bu yana 1000'den fazla Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, işgal altındaki Batı Şeria'da da şiddet sarmalının tırmanarak sürdüğünü vurguladı.

Nesiller boyu Filistinlilerin hayatta kalma güvencesi olan ajansın, tarihin en ağır mali ve operasyonel ablukası altında olduğunu ifade eden Guterres, mali tabloya ilişkin şu verileri paylaştı:

"Ajans bünyesinde alınan tüm acı verici ve katı mali tedbirlere rağmen, şu an acil kapatılması gereken 100 milyon dolar tutarında bir bütçe açığı bulunmaktadır. UNRWA'nın en temel insani görevlerini bile yerine getirme kabiliyetini felç eden bu likidite krizi beni derinden endişelendiriyor. UNRWA, bu büyük istikrarsızlık çağında bölgedeki tek istikrarlı güçtür."

UNRWA'nın bölge genelinde 2,6 milyon insana gıda, sağlık ve eğitim gibi hayati hizmetler sağladığını hatırlatan BM Genel Sekreteri, ajansın varlığını ortadan kaldırmaya yönelik planlı politikalardan dehşete düştüğünü gizlemedi. Guterres; "Sistematik dezenformasyon, karalama kampanyaları, yasal engellemeler, operasyonel kısıtlamalar ve diplomatik bariyerler doğrudan milyonlarca mazlum Filistinlinin refahını ve yaşam hakkını tehdit ediyor" dedi.

Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kayıpları ve operasyonel engellere dair çarpıcı bilançoları da aktaran Guterres, uluslararası hukukun çiğnendiğini belirtti:

BM Kayıpları: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de görev yapan 390'dan fazla BM çalışanı saldırılarda hayatını kaybetti.

Altyapı Yıkımı: Ajansın Gazze Şeridi genelindeki tüm idari binaları, okulları ve depoları ya ağır hasar gördü ya da tamamen yıkıldı.

Giriş Yasağı: Yaklaşık 18 aydır, UNRWA'nın uluslararası düzeydeki hiçbir uzman personelinin işgal altındaki Filistin topraklarına girmesine izin verilmiyor.

Guterres, Filistin sorununda iki devletli, adil ve kalıcı bir siyasi çözümün zeminini korumak için tek teminatın UNRWA olduğunu hatırlatarak, BM üyesi tüm devletleri Ajans'a hem siyasi hem de finansal olarak kalkan olmaya davet etti.