BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze’deki son durum hakkında bilgi verdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) yetkililerinin, 10 Ekim 2025’te ilan edilen ateşkesten bu yana “en yüksek sayıda güvenlik olayının” geçen hafta yaşandığını aktardığını belirten Dujarric, bu kapsamda insani yardım tesislerinin iki ayrı olayda saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, yine bu bağlamda bir insani yardım deposunun yakınlarına hava saldırısı düzenlendiğini ve yardım araçlarına taş atılarak hasar verildiğini ekledi.

Uluslararası insani hukuk gereği tüm taraflara insani yardım operasyonlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapan Dujarric, siviller ile sivil altyapıların her zaman korunması gerektiğini de hatırlattı.

Dujarric, ayrıca İsrail tarafından süren Gazze'ye motor yağı, yedek parça, moloz temizleme makineleri ile diğer temel malzemelerin girişine getirilen kısıtlamaların, nüfusa yönelik en kritik hizmetleri ciddi şekilde engellediğini vurguladı.

“Araçlar ve jeneratörler onarılamayacak şekilde arızalanıyor” diyen sözcü, bunların da gıda dağıtımını, su taşımasını, ambulans hizmetlerini, eğitim ve tıbbi malzemeler de dahil olmak üzere diğer temel ihtiyaçların teslimatını aksattığının altını çizdi.

Dujarric, “Sağlık alanındaki meslektaşlarımız da Gazze'deki karşılanmamış ihtiyaçların boyutunun, binlerce hasta sistemin sağlayabileceğinin çok ötesinde hayati öneme sahip hizmetlere bağımlı haldeyken ağır olmaya devam ettiğini belirtiyor.” ifadesini kullandı.