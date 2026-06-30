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Birleşmiş Milletler (BM), Ebola salgınının Afrika üzerindeki ekonomik etkilerine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

BM Kalkınma Programı'nın (UNDP) Demokratik Kongo Cumhuriyeti Yerleşik Temsilcisi Damien Mama, Ebola salgınının Afrika'ya maliyetinin 6,3 milyar dolar seviyesine ulaştığını açıkladı.

YÜZ BİNLERCE İŞ KAYBI RİSKİ

Damien Mama, salgının yalnızca sağlık alanını değil, ekonomiyi de derinden etkilediğini belirterek, yüz binlerce kişinin işini kaybedebileceğini ve bunun kıta genelinde ciddi bir kalkınma krizine yol açabileceğini ifade etti.

"SALGIN KONTROL ALTINA ALINABİLİR"

Gerekli kaynakların sağlanması halinde salgının kontrol altına alınabileceğini söyleyen Mama, "Eğer gerekli kaynaklara sahipsek ve harekete geçersek, bu salgını kontrol altına alabilir ve daha fazla kayıp yaşanmasını önleyebiliriz. Aksi takdirde bu sağlık acil durumu, bölge genelinde ve muhtemelen kıta çapında daha derin ve uzun süreli bir kalkınma krizine dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.