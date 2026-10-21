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Kaynak: Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), yayımladığı 2026 Emisyon Açığı Raporu ile mevcut politikaların yetersizliğine vurgu yaptı.

Rapora göre mevcut eğilimler değişmezse, yüzyıl sonunda küresel sıcaklık artışı Paris Anlaşması’ndaki 1,5 derece hedefinin çok üzerine çıkarak 2,6 ile 3,1 dereceye ulaşabilir.

BM RAPORUNDAKİ TÜRKİYE UYARISI: SALIMLAR ARTIYOR

bbc'nin haberine göre, Türkiye, G20 içerisinde sera gazı salımlarını düşürmek yerine artırmaya devam eden ülkeler arasında gösterildi. Raporda Türkiye’nin emisyonlarının 2025 yılında yaklaşık 24,4 milyon ton CO₂ eşdeğeri arttığı tahminine yer verildi.

Türkiye'nin 2035 yılı için belirlediği 643 milyon tonluk emisyon hedefinin, mevcut gidişatın üzerinde kaldığı ve ilave politika geliştirmeden bile yakalanabileceği, bu durumun da hedeflerin iddia düzeyini zayıflattığı kaydedildi.

TEMİZ ENERJİDE TARİHİ EŞİK AŞILDI

Rapor, iklim krizindeki olumsuz tabloya karşın temiz enerji alanında önemli bir kırılma yaşandığını ortaya koydu. 2025 yılı itibarıyla dünyada yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, tarihte ilk kez kömürü geride bırakarak toplam elektrik üretiminin %33,8’ini oluşturdu. UNEP, güneş ve rüzgar enerjisinin tek başına 2025’te 4,1 milyar ton karbondioksit salımını engellediğini bildirdi.