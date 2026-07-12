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Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformuna en güçlü alternatiflerden biri olarak küresel ölçekte dikkat çeken Bluesky, tepe yönetiminde kritik bir stratejik yapılanmaya gitti. Şirketin mart ayından bu yana geçici olarak liderliğini üstlenen Toni Schneider, atanan resmi karar doğrultusunda platformun kalıcı yeni CEO’su oldu.

Platformun kurulduğu 2021 yılından bu yana genel müdürlük koltuğunda oturan Jay Graber’ın liderlik görevini devretmesiyle başlayan bu süreç, Bluesky'ın kurumsal büyüme ve pazarda kalıcı olarak ölçeklenme dönemine geçişinin en önemli adımı olarak yorumlanıyor.

ESKİ CEO YENİ İNOVASYON DİREKTÖRÜ OLDU

Şirketin kurucu vizyonunu inşa eden Jay Graber, CEO'luk görevinden ayrılmasına rağmen platformun mutfağından tamamen çekilmiyor. Graber, yeni dönemde çalışmalarına şirketin inovasyon direktörü (Chief Innovation Officer) olarak devam edecek.

Görev değişimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Graber, Bluesky platformunun artık olgunlaşma ve büyüme evresine girdiğini vurguladı. Şirketin bu aşamada operasyonel ölçeklenme ve sistemsel uygulama süreçlerine odaklanacak daha deneyimli bir yöneticiye ihtiyaç duyduğunu belirten Graber, kendisinin ise en başarılı olduğu alan olan sıfırdan yeni teknolojiler inşa etme sürecine odaklanacağını ifade etti.

REKABETTE ALTYAPI VE ÖLÇEKLENME ODAĞI

WordPress'in arkasındaki çatı şirket olan Automattic’in kurucu CEO’luğunu da yapmış olan deneyimli isim Toni Schneider, dört aylık geçici yöneticilik döneminde platformun teknik altyapısını başarıyla koordine etti.

Geniş kitlelere hitap eden merkeziyetsiz bir sosyal ağ olma vizyonuyla hareket eden Bluesky, yeni profesyonel yönetim modeli sayesinde teknik altyapıyı güçlendirmeyi, kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarmayı ve küresel sosyal medya pazarındaki yerini daha rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyor.