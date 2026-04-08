Türkiye, İran savaşıyla Körfez ülkelerinden ayrılmak isteyen küresel sermayeyi çekmek amacıyla İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik yeni bir vergi düzenlemesine hazırlanıyor.

ŞİMŞEK'İN HEDEFİ YABANCI SERMAYE

Bloomberg’te yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) sunulan vergi avantajlarının kapsamını genişletecek bir yasa teklifini bu ay Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunmayı hedefliyor.

Bu adım ile özellikle jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde yatırımcıların yön arayışına girdiği küresel finans ortamında Türkiye’nin cazibesini artırmayı planlıyor.

Düzenlemeyle birlikte İFM’de faaliyet gösteren şirketlere sağlanan teşviklerin genişletilmesi ve daha fazla uluslararası finans kuruluşunun İstanbul’a çekileceği belirtiliyor.

Kaynaklara göre; teklifin detayları henüz netleşmemekle birlikte, vergi avantajlarının kapsamının genişletilmesiyle İFM’nin bölgesel bir finans merkezi olarak konumunun güçlendirileceği belirtiliyor.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, bir röportajında 40'ın üzerinde firmayla görüşmeler gerçekleştirdiklerini geçtiğimiz günlerde söylemişti. Erdem dışında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te Londra’da yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ifade etmişti.

Uluslararası yatırımlara dair Kabine toplantısının yaptığı açıklamalarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’yi çokuluslu şirketler için yönetim merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası olarak, bir güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” demişti.