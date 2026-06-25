Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Epifoni'den yapılan açıklamaya göre, farklı kuşaklardan binlerce müzikseveri bir araya getiren festival, iki gün boyunca yerli ve yabancı sanatçıların performanslarına ev sahipliği yaptı.

Festivalin ilk günü, Murat Ceylan liderliğindeki Wish grubunun sahne performansıyla başladı. Ardından sahne alan Sena Şener, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerle buluştu.

Gecenin kapanışını yapan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell ise "Another Love", "Heal", "Black Friday", "Grow Old With Me" ve "Best Day of My Life" gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Sanatçı, performansı sırasında dinleyicilerle kurduğu diyaloglar ve sahne performansıyla ilgi gördü.

Festivalin ikinci gününde program, Murat Beşer'in seçtiği şarkılar ve Soft Analog'un sahne performansıyla devam etti.

Gecenin kapanışında sahneye çıkan Pet Shop Boys, "DREAMWORLD – The Greatest Hits Live" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Grubun üyeleri Neil Tennant ve Chris Lowe, "West End Girls", "Suburbia", "Always on My Mind", "It's a Sin", "Domino Dancing" ve "Go West" parçalarını seslendirdi.