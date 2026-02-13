Son dönemde oyuncak firmalarının başlattığı bir satış yöntemi güzellik ve moda gibi sektörleri de içine alarak bir trende dönüştü. “Mystery Box” ya da “Blind Box” olarak bilinen satış yönteminde müşteriler içinde ne olduğunu bilmeden bir kutuyu satın alıyorlar. Söz konusu kutuların içinde bulunan ürünlerin bazıları koleksiyon değerinde bile olabiliyor.

Tüketicilerin belirsizlik hissinden kaynaklanan heyecanı kullanmaya çalışan firmaların bu hamlesi sosyal medyada büyük bir trende dönüşürken tartışmaları da beraberinde getirdi. Tartışmaların büyük bir kısmı ise “Blind Box” ürünlerin tüketicileri kumara teşvik etme endişesi etrafında gerçekleşiyor.

“Blind Box” en çok satıldığı ülkelerden Singapur konuyla ilgili bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Parlamentoda sorulan bir soruya verilen yazılı yanıta göre söz konusu düzenleme için kutularda belirli ürünlerin kazanma olasılıklarının belirtilmesi düşünülüyor.

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinasyon Bakanı ve İçişleri Bakanı Shanmugam, adımın kumara teşvik risklerini daha iyi yönetmeyi amaçladığını söyledi.

“Blind box” olarak bilinen uygulama, aralarında Pop Mart’ın da bulunduğu bazı oyuncak firmalarının gelirinde ciddi artışa neden oldu. Pop Mart, Singapur’da Orchard alışveriş bölgesi dahil olmak üzere en az altı mağaza açtı ve ülkede her yıl yüzlerce kişinin katıldığı bir sergi düzenliyor.

Öte yandan “Blind box” ürünlerin satıldığı ülkelerden Çin’de de kutuların üstünde nadir ürünlerin elde edilme olasılığının kutularda yer alması çağrısı 2023 yılında gündeme gelmişti.