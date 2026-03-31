Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock'ın CEO'su Laurence D. Fink'i İstanbul'da kabul etmişti. Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer almıştı.

Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı kapsamında gerçekleşen buluşmada, Türkiye ekonomisi ve yatırım ortamı masaya yatırıldı.

'AKITILAN KANLAR BU ŞİRKETE PARA OLARAK GERİ DÖNÜYOR'

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Erol Mütercimler, Erdoğan ile Fink arasındaki görüşmeye dair YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Mütercimler, “Black Rock şirketi, Ukrayna-Rusya savaşı sürecinde sıkça gündeme geldi. Savaşın uzaması, bu devasa fonun muazzam kârlar elde etmesini sağlıyor. ABD ve İsrail’in İran hamleleriyle genişleyen bu çatışma ortamı, silah üreticileri ve yeni savunma sistemleri üzerinden Black Rock’ın kasasını doldurmaya devam edecek. Daha açık bir ifadeyle; akıtılan kanlar bu şirkete para olarak geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

14 trilyon dolarlık bir bütçeyi yöneten Fink’in bu masaya sadece "ikram" için oturmadığını söyleyen Mütercimler, “Bu adam bir şey istedi; peki, karşılığında ne teklif edildi? Görüşmenin içeriğine dair madenler ve nadir toprak elementleri en güçlü ihtimaller arasında. Günümüzde hidrokarbon yatakları için savaşlar sürse de geleceğin asıl çatışma alanı bu stratejik elementler olacak. Acaba Türkiye’nin özelleştirme kapsamındaki varlıkları mı yoksa bu kıymetli maden rezervleri mi masadaydı? Erdoğan bu teklifleri kabul mü etti yoksa geri mi çevirdi?” dedi.

‘MEHMET ŞİMŞEK VE MERKEZ BANKASI LARRY FİNK’TEN NE İSTEDİ?’

Asıl büyük soru işaretinin ‘Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Larry Fink’ten ne istedi?’ olduğunu belirten Mütercimler, “Mehmet Şimşek’in geçmişi ve uzmanlığı göz önüne alındığında, temel amacın yurt dışından yüksek faizle borç alabilmek olduğu aşikâr. Dışişleri ve Enerji Bakanlarının da katılımı, meselenin sadece finansal değil, stratejik bir pazarlık olduğunu kanıtlıyor” şeklinde konuştu.

Black Rock, sadece bir yatırım şirketi olmadığını belirten Mütercimler, şu ifadeleri kullandı:

“Trump dışındaki neredeyse tüm ABD başkanlarına danışmanlık yapmış, Avrupa siyasetine yön vermiş bir güç unsuru. Ülkelerin politik kararlarında belirleyici bir rol üstleniyor. Bu sebeple 2023 yılında New York’taki merkezi, bu küresel etkisinden dolayı ağır protestolara maruz kalmıştı.”