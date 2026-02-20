Küresel çapta milyonlarca hayrana sahip olan BLACKPINK, yayınladığı müzik videoları ve içeriklerle uzun süredir platformun en çok izlenen ve takip edilen isimleri arasında yer alıyordu. Elde edilen bu başarı, grubun uluslararası popülaritesini ve dijital dünyadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Jisoo, Jennie, Rosé ve Lisa’dan oluşan dört kişilik grup, yalnızca müzik listelerinde değil; sosyal medya ve dijital platformlarda da güçlü bir varlık gösteriyor. BLACKPINK’in YouTube kanalında yayımlanan birçok müzik videosu milyarlarca izlenme rakamına ulaşarak platform rekorları kırdı.

Uzmanlar, grubun 100 milyon aboneye ulaşmasının K-pop’un küresel yükselişinin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirtiyor. BLACKPINK, elde ettiği bu başarıyla dijital müzik dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.