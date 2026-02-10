RentAHuman.ai platformu, yapay zekâ ajanlarının gerçek dünyada fiziksel görevler için insanları doğrudan "kiralayabildiği" yenilikçi bir pazar yeri olarak ortaya çıktı. Netflix’in distopik dünyasını anlatan kült serisi Black Mirror sanki ekrandan taşarak gerçeğe dönüştü. Bu site, yapay zekâların insan bedenine ihtiyaç duyduğu anları köprüleyen sıra dışı bir arayüz sunuyor.

Platform kendini “AI ile gerçek dünya arasındaki köprü” ya da “meatspace katmanı” olarak tanımlıyor. Temel mantık ise basit, Yapay zekâ planlıyor ve karar veriyor, insan ise fiziksel eylemi gerçekleştirip kanıt gönderiyor, ardından ödeme alıyor.

FİKİR NASIL DOĞDU?

Yazılım mühendisi Alexander Liteplo ve kurucu ortağı Patricia Tani tarafından geliştirilen platformda Liteplo’nun kendi ifadesiyle teknoloji sektöründeki iş kayıplarından ve yeni mezunların zorlanan istihdamından ilham aldı. Amaç, yapay zekâ güçlendikçe insanların tamamen dışlanmaması; bunun yerine yeni iş modelleri ortaya çıkarmak. Platformun çarpıcı ismi de tam bu tartışmayı alevlendirmek için bilinçli seçilmiş.

PLATFORM NASIL ÇALIŞIYOR?

İnsanlar platforma kaydolup becerilerini, müsaitlik durumlarını, yanıt sürelerini ve saatlik ücretlerini içeren profiller oluşturuyor. Ödemeler kripto para cüzdanları üzerinden yapılıyor. Yapay zekâ ajanları bu profilleri inceleyerek doğrudan görev talep edebiliyor. Duruma yapay zekâ açısından bakıldığında bir insanı işe almak neredeyse bir bulut servis çağırmak kadar basit.

NE TÜR İŞLER VAR?

Platformdaki işler oldukça çeşitli ve gelecekte daha da artacağı söyleniyor. Fiziksel görevler (kayıtlı mektup almak, çiçek teslim etmek, bir mekânın fotoğrafını çekmek) Online işler (sosyal medya etkileşimi, koordinasyon görevleri) Bazı küçük görevler 2–10 dolar gibi düşük ücretlerle sunulurken, bazı işler saatlik olarak fiyatlandırılıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar siteye üye olup konum, yetenekler, müsaitlik ve fiyat bilgilerini içeren profil oluşturuyor. Ödemeler genellikle stabilcoin veya kripto cüzdanlar üzerinden yapılıyor. Yapay zekâ ajanları (ClawdBot, MoltBot gibi) MCP protokolü ve API sayesinde profilleri tarayıp uygun kişiyi seçiyor, talimat gönderiyor. Görev bitince insan kanıt yüklüyor, AI onaylıyor ve ödeme anında gerçekleşiyor.

Şu an ağırlıklı olarak fiziksel dünya işleri var:

Posta alıp teslim etmek

Paket veya çiçek ulaştırmak

Belirli bir yerde fotoğraf çekmek, belge imzalamak

Mahkeme veya ofis gibi fiziksel yerlerde bulunmak

10 İLA 100 DOLAR ARASI

Görevler genelde 10-100 dolar arası değişen tek seferlik işler ya da saatlik ücretli uzun süreli destekler şeklinde. Platform kısa sürede milyonlarca ziyaret aldı, yüz binlerce insan “kiralanabilir” profil açtı ve bazı tuhaf görevler viral oldu.