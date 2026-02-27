Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve son katılım tarihi 31 Mart 2026 olarak belirlenen “Bizum Temel Karikatür Yarışması” kapsamında önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Yarışmanın koordinatörlüğünü üstlenen M. Erdal Çağdaş, Karikatürist Tamer Küçük ,Temel Eyüboğlu ve jüri üyelerinden Fethi Yılmaz, yarışma takvimi başta olmak üzere Mayıs ayında planlanan sanat paneli ve kültür-sanat etkinlikleri üzerine kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.



Toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile başkan yardımcıları Özer İskender ve Cüneyt Zorlu da katıldı. Görüşmede, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler ile ilerleyen süreçte gerçekleştirilmesi düşünülen kültür-sanat projeleri ele alındı.



KÜLTÜR SANAT VURGUSU



Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan M. Erdal Çağdaş, Tamer Küçük ve Fethi Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Güzel ve uygulanabilir fikirler ortaya çıktı. Trabzon’un kültür ve sanat faaliyetlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Farklı, özgün ve sanat ağırlıklı programları değerlendirdik. Bu projeleri hayata geçirmek için gayret göstereceğiz.” dedi.



Karikatür sanatını merkeze alan yarışmanın yalnızca bir organizasyon değil; aynı zamanda genç yetenekleri teşvik eden, kentin kültürel hafızasına katkı sunan ve sanatın birleştirici gücünü ortaya koyan bir platform olması hedefleniyor.



Ortahisar Belediyesi’nin öncülüğünde planlanan etkinliklerin, Trabzon’un kültür sanat vizyonuna yeni bir ivme kazandırması ve şehri sanatın buluşma noktalarından biri haline getirmesi amaçlanıyor.