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2026 FIFA Dünya Kupası'na erken veda eden A Milli Takımımız D Grubu'nun son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya geldi.

ABD'NİN ERKEN GOLÜNE HIZLI CEVAP VERDİK

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Trusty'nin golüyle öne geçen ABD'ye karşı hızlı cevap veren Ay Yıldızlılar, 10. dakikada skoru eşitledi.

⚽ Arda Güler’in golüyle maça eşitlik geldi! Dünya Kupası’ndaki ilk golümüzü attık. pic.twitter.com/gZpvzCRfPu — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

ARDA GÜLER 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDAKİ İLK GOLÜMÜZÜ ATTI

Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Güler, kaleci Matthew Turner ile karşı karşıya pozisyonda net bir vuruşla topu ağlara göndererek 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzü kaydeden isim oldu.

Arda Güler aynı zamanda Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu olarak da tarihe geçti.