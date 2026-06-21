Biz para ödeyeceğiz, onlar bedava gelecek: Vizede gözden kaçan detay

Başvuru sahiplerinin öncelikle seyahat dönüş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli ve en az iki boş sayfası bulunan bir pasaporta sahip olması isteniyor. Eksiksiz doldurulup imzalanmış resmi başvuru formu ile kurallara uygun biyometrik fotoğraf da zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Ulaşım detaylarının belgelenmesi amacıyla onaylanmış gidiş-dönüş uçak rezervasyon biletlerinin dosyaya eklenmesi gerekiyor.