Biz para ödeyeceğiz, onlar bedava gelecek: Vizede gözden kaçan detay

Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararı ile Cezayir vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kapsamı genişletildi. Yeni düzenlemeye göre, 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Cezayir vatandaşları Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilecek.
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Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Cezayir vatandaşları Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilecek. Cezayir'e böyle bir imkan tanınırken, Türkiye'den Cezayir'e gitmek isteyenlere ise sert politikalar uygulanıyor. İşte tüm ayrıntılar...Süleyman Çay
Ancak Türkiye'nin attığı bu kolaylaştırıcı adıma karşılık, Cezayir'in Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı katı ve yüksek maliyetli vize prosedürü yürürlükte kalmaya devam ediyor.
Yayımlanan kararla birlikte belirli yaş gruplarındaki Cezayir vatandaşları Türkiye seyahatlerinde vize sürecinden ve harçlarından tamamen muaf tutuldu.
Diğer yanda ise Türkiye'den Cezayir'e gitmek isteyen umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi vatandaşları zorlu bir süreç bekliyor. Hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahipleri 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muafken; bordo pasaportlu Türk vatandaşları, kapsamlı evrak hazırlıklarının yanı sıra yüksek harç bedelleri ödemek zorunda kalıyor.
Cezayir'e turistik veya ticari amaçlı seyahat planlayan bordo pasaportlu Türk vatandaşları, başvurularını Ankara Cezayir Büyükelçiliği, İstanbul Cezayir Başkonsolosluğu veya yetkilendirilmiş vize merkezleri aracılığıyla şahsen yapmak durumunda.
Ortalama 3 ile 10 iş günü arasında sonuçlanan bu süreçte, tüm şartlar sağlansa ve ödemeler yapılsa dahi vizenin onaylanmama riski her zaman bulunuyor.
Cezayir Konsolosluğu tarafından belirlenen güncel standart vize harç ücretleri şu şekilde:
|
Vize Türü
|
Konsolosluk Harcı
|
3 Aylık Tek Girişli
|
40 EUR
|
3 Aylık Çok Girişli
|
100 EUR
|
Çalışma Vizesi
|
100 EUR
Cezayir makamlarının Türk vatandaşlarından talep ettiği temel protokol şartları, başvurunun türüne göre şekilleniyor.
Başvuru sahiplerinin öncelikle seyahat dönüş tarihinden itibaren en az altı ay daha geçerli ve en az iki boş sayfası bulunan bir pasaporta sahip olması isteniyor. Eksiksiz doldurulup imzalanmış resmi başvuru formu ile kurallara uygun biyometrik fotoğraf da zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Ulaşım detaylarının belgelenmesi amacıyla onaylanmış gidiş-dönüş uçak rezervasyon biletlerinin dosyaya eklenmesi gerekiyor.
Seyahatin amacına göre özel şartlar da devreye giriyor; turistik seyahatlerde Cezayir'deki yerel bir turizm acentesi tarafından onaylanmış tur programı veya geçerli bir otel rezervasyonu talep edilirken, ticari seyahatlerde Cezayir'de faaliyet gösteren ilgili firmadan gönderilmiş resmi davet mektubu aranıyor.
Mütekabiliyet ilkesinin vize uygulamalarında tek taraflı olarak esnetilmesi, kamuoyunda "Bize ücretli vize, onlara koşulsuz muafiyet" eleştirilerini de beraberinde getirmiş durumda.