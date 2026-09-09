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Insilico Medicine tarafından yapay zekâ desteğiyle geliştirilen "rentosertib" adlı deneysel ilacın, kronik akciğer hastalarında biyolojik yaşlanmayla ilişkili göstergeleri yaklaşık üç ila dört yıl gerilettiği açıklandı.

Hücresel ve dokusal değişimleri inceleyen altı farklı "yaşlanma saati" ile yapılan analizler, ilacın yaşlanma karşıtı olumlu etkilerini doğruladı.

4 HAFTALIK TEDAVİDE 3 İLA 4 YIL GERİLEME

İdiyopatik pulmoner fibroz (IPF) hastaları üzerinde yürütülen Faz IIa klinik çalışmasında, günde iki kez 30 miligram rentosertib alan grupta dördüncü haftanın sonunda biyolojik yaş göstergelerinde belirgin bir düşüş kaydedildi. Altı farklı yaşlanma saatinin tamamı rentosertib kullanan grupta 3 ila 4 yıllık gerileme saptarken, ölçümlerden birinde bu fark 6 yıla kadar ulaştı. Plasebo uygulanan hasta grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

AKCİĞER İLACI OLARAK TASARLANDI, YAŞLANMAYI TEET GEÇTİ

Rentosertib, başlangıçta doğrudan bir yaşlanma ilacı olarak tasarlanmadı. Yapay zekâ; akciğer dokusunun sertleşmesine yol açan IPF hastalığıyla, kronik iltihaplanma ve hücresel yaşlanmayla ilişkili "TNIK" proteinini hedef alan molekülü 18 ay gibi kısa bir sürede sıfırdan üretti. Akciğer tedavisi için yürütülen testler sırasında hastalardan alınan kan örneklerinin incelenmesiyle ilacın biyolojik yaşı geriletici yan etkisi keşfedildi.

GENİŞ KAPSAMLI TESTLER ÇİN'DE BAŞLIYOR

Gözlemlenen değişimin doğrudan yaşlanma sürecinden mi yoksa akciğerdeki iyileşmenin vücuda yansımasından mı kaynaklandığını netleştirmek için daha geniş testler yapılacak. Insilico Medicine, Çin'deki 47 merkezde 320 hastanın katılımıyla 52 hafta sürecek yeni bir klinik çalışma yürüterek ilacın etkilerini doğrulamayı hedefliyor.